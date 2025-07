Guerra Ucraina, Lavrov: capire da cosa è mosso Trump

Ora anche Mosca cerca di capire dove voglia andare a parare Donald Trump. L'ultimatum a 50 giorni, con la minaccia di dazi successivi in mancanza di un accordo con l'Ucraina, non sembra essere chiaro ai russi che, tramite il Ministro degli Esteri Lavrov, dichiarano che vogliono comprendere da cosa sia mosso il Presidente americano. Ancora una volta sembra evidente la volontà di non rovinare i rapporti col Capo della Casa Bianca, tanto che lo stesso Lavrov ha ipotizzato che sono l'Unione Europea e la NATO a fare forti pressioni sul Presidente degli Stati Uniti affinché assuma un altro atteggiamento nei confronti di Vladimir Putin. In ogni caso Mosca ha ribadito la propria disponibilità a tenere un terzo round di colloqui diretti con l'Ucraina come quelli organizzati a Istanbul. Questi però sono visti sia da Kiev che dall'Europa come un modo di prender tempo di Putin, che intanto intensifica specialmente la sua offensiva aerea sulle città ucraine. Per difendere i cieli dagli attacchi russi, i membri europei della NATO, sono pronti ad acquistare i razzi Patriot dagli Stati Uniti per girarli a Kiev. Un modo trovato da Trump per aiutare l'Ucraina mostrando al proprio elettorato di non perderci, anzi di guadagnarci soldi. Intanto l'Europa, che ha preparato il 18esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, accoglie con favore l'ultimatum di Trump a Putin, frutto, secondo il capo della diplomazia europea Kallas, di una presa di coscienza delle reali intenzioni del Presidente russo, ma critica i 50 giorni di tempo a lui concessi. Un tempo definito troppo lungo, incoerente con un vero ultimatum. .