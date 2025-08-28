Chiudi Menu
Guerra Ucraina, le voci dei sopravvissuti ai raid su Kiev
00:01:41 min
|
1 ora fa
mondo
Timeline, il "digiuno per Gaza" dei sanitari italiani e la guerrra in Medioriente
00:24:31 min
| 47 minuti fa
mondo
Timeline, la pioggia di missili e dorni russi su Kiev
00:26:23 min
| 47 minuti fa
mondo
Gaza, Minardi: "Digiuno sanitari per cessate fuoco"
00:00:45 min
| 47 minuti fa
mondo
Medioriente, padre Romanelli: "A Gaza situazione grave"
00:00:41 min
| 47 minuti fa
mondo
Oktoberfest 2025, svelato il boccale di birra ufficiale
00:01:00 min
| 50 minuti fa
mondo
Sparatoria a Minneapolis, veglia per i due bambini uccisi
00:00:56 min
| 3 ore fa
mondo
Messico, rissa in Parlamento: coinvolto presidente Camera
00:01:00 min
| 4 ore fa
mondo
Pakistan, inondazioni in Punjab: oltre 167mila sfollati
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Israele prepara nuova offensiva a Gaza, migliaia evacuati
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Inondazioni nel Kashmir, spazzate via decine di case
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Patagonia, scoperta nuova specie di coccodrillo antico
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Argentina, lancio di pietre contro Milei a Buenos Aires
00:00:36 min
| 6 ore fa
