Guerra Ucraina, Macron: incrementare spese difesa

Più investimenti nella difesa nonostante le difficoltà finanziarie in vista della crescente aggressività di Mosca e la sua minaccia all'Europa. Questo il succo della strategia francese secondo il presidente, Emmanuel Macron, in vista della parata del 14/07. E a confermare in parte le paure di Parigi il fatto che tre navi russe sono state intercettate nel Mediterraneo. Prove tecniche di offensiva o semplici minaccia è comunque un fatto da non trascurare. Anche perché la tempistica non sembra affatto casuale e sembra conseguente al cambio di rotta dell'amministrazione Trump, che ha deciso di inviare una nuova tranche di aiuti, inclusi i missili Patriot. Per incrementare la difesa assicurano da Washington, ma resta il fatto che il rubinetto statunitense resta aperto e questo provoca Vladimir Putin, che imitando una certa contraddittorietà americana continua la sua diplomazia da stop and go. Stop all'Iran infatti sul fronte nucleare, il Cremlino ha fatto recapitare alla Repubblica Islamica il messaggio di abbandonare l'arricchimento dell'uranio, per sbloccare il braccio di ferro sul dossier nucleare, appunto. Questo dopo aver detto in passato che il diritto iraniano al nucleare civile era irrinunciabile. Pressing comunque respinto da Teheran che prosegue con la fornitura di missili Shahed alla Russia. Go invece a Pyongyang, dove il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, incontra il leader nordcoreano Kim Jong-un e riceve il sostegno incondizionato alla guerra contro l'Ucraina, considerando la vittoria di Mosca certa. Vittoria a cui la Corea del Nord contribuisce con l'invio di migliaia di soldati, oltre a proiettili e missili, impiegati ad esempio nella riconquista della regione di Kursk, conquistata dall'esercito ucraino nell'estate del 2024. Sul campo si susseguono i raid russi sull'Ucraina con una vera pioggia di missili e droni, mentre la IEA, denuncia i combattimenti, i colpi esplosi nei pressi della centrale nucleare di Zaporižžja e li definisce inaccettabili. .