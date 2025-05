Guerra Ucraina, nella notte pesante offensiva russa

Un'offensiva pesante, tra le più dure dall'inizio del conflitto, secondo Kiev. Mosca nella notte ha attaccato 13 regioni, tra cui la capitale. Ci sono decine di morti e feriti. A perdere la vita anche bambini e adolescenti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a chiedere ancora una volta maggiore repressioni su Mosca e sul presidente russo Vladimir Putin, con un aumento delle sanzioni. "Questa crudeltà non potrà essere fermata senza una pressione davvero forte sulla leadership russa", ha detto Zelensky, che accusa il Cremlino di aver colpito deliberatamente i civili. Chiede determinazione ai Paesi europei e agli Stati Uniti, il presidente ucraino, che accusa: il silenzio dell'America incoraggia Putin. Ma sembra che Washington non abbia alcuna intenzione di agire, secondo quanto emerge dalla telefonata dello scorso 16 maggio tra i leader europei con Donald Trump seguita al colloquio, durato circa 2 ore, tra l'ex tycoon e Putin. Confronto che, raccontano alcuni funzionari, avrebbe lasciato scioccato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che intanto ha chiesto al presidente cinese Xi Jinping di sostenere gli sforzi europei per l'Ucraina. Putin non fermerà gli attacchi e Trump non appoggerà nuove sanzioni, il Cremlino è convinto di vincere questa guerra se gli viene dato altro tempo. Tempo che, sembra, la Casa Bianca voglia concedergli, secondo Berlino. Gli attacchi russi si sono intensificati mentre si è concluso l'ulteriore scambio di prigionieri definito negli ultimi colloqui in Turchia, a Istanbul, che resta la sede più probabile per nuovi incontri, sostiene Mosca, che risponde così alle candidature del Vaticano e della Svizzera come luogo per le trattative che finora hanno portato ad un nulla di fatto. .