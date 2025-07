Guerra Ucraina, notte di violenti raid russi su Kiev

Questa notte la Russia ha lanciato un massiccio attacco combinato durato quasi 10 ore, 18 missili, inclusi i missili balistici e circa 400 droni d'attacco, di cui quasi 200 erano Shahed. Questa è un'evidente escalation del terrore da parte della Russia. I dati snocciolati con la solita pignoleria dal Presidente Zelensky, sono la descrizione di quello che viene considerato il più pesante attacco russo dall'inizio del conflitto. E il fatto che il bersaglio sia stato la capitale, anche se diversi raid sono stati denunciati anche su Kherson, alimenta il sospetto che tanta ferocia da parte di Mosca sia la risposta all'annuncio di Trump di voler continuare a fornire armi difensive a Kiev, contrariamente a quanto era emerso in precedenza dal Pentagono. Gli Stati Uniti, secondo indiscrezioni anonime, avrebbero ripreso le consegne all'Ucraina di proiettili di artiglieria da 155 millimetri e di missili GMLRS di artiglieria mobile. "Vogliamo dare armi difensive all'Ucraina", ha aggiunto The Donald perché Putin non sta trattando bene gli esseri umani, sta uccidendo troppe persone. O forse, ancora peggio, la pubblicazione di un vecchio audio in cui l'attuale presidente sosteneva di aver minacciato Xi e Putin di bombardarli. Quel che è certo è che l'operazione militare è un messaggio chiaro che affonda proprio nel giorno della riunione dei volenterosi ogni possibilità di soluzione politica. Tanto più che sono sempre più consistenti i sospetti di una prossima offensiva russa con l'arrivo dell'estate lo sostiene il comando meridionale dell'esercito ucraino, sottolineando come l'esercito russo Gianluca Ales, Skate G24. .