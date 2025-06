Guerra Ucraina, nuovo accordo su scambio prigionieri

Alla base del fatto che il secondo round di colloqui ad Istanbul tra russi e ucraini sia durato poco più di un'ora, ci sarebbe la motivazione che Mosca ancora una volta ha tenuto fino all'ultimo coperte le proprie carte, mentre aveva potuto leggere le istanze ucraine già da giorni, a partire dalla rinnovata richiesta definita da Kiev logica e razionale di un cessate il fuoco incondizionato di due o tre giorni al massimo la concessione russa. Troppo poco. Stessa dinamica per quanto riguarda un incontro tra i due presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, Kiev pressa, Mosca nicchia e nel suo memorandum per arrivare al cessate il fuoco, chiede che non solo la Crimea, ma anche le quattro regioni sono parzialmente occupate, vengano riconosciute come territorio russo. Ribadisce il categorico Niet all'ingresso dell'Ucraina nella NATO e il divieto al dispiegamento di armi nucleari sul territorio ucraino, pretendendone anche la sua neutralità. Chiede infine la cessazione dell'invio di armi e di intelligence da parte dei paesi occidentali e la smobilitazione. Tutte richieste che Kiev ha già detto di ritenere irricevibili e che dovrebbero avere una sola risposta, nuove sanzioni. Questo secondo appuntamento è stato quindi un totale fallimento? No. Recep Tayyip Erdogan commenta che è andata alla grande, forse per sottolineare il proprio ruolo. Da parte loro però le due delegazioni hanno concordato un nuovo scambio di prigionieri dopo il primo migliaio per parte e la restituzione dei corpi di 6mila soldati caduti ciascuno. In particolare verranno rilasciati tutti i militari gravemente malati e quelli di età inferiore ai 25 anni. La parte ucraina ha anche presentato una lista con i nomi di 339 bambini da far tornare in patria. Stiamo cercando i genitori e se i genitori si presentano li riportiamo indietro, avrebbe replicato il capo delegazione russa Vladimir Medinski. Kiev ha infine chiesto un nuovo incontro con gli inviati russi a fine mese, proprio quando anche Donald Trump dovrebbe essere in Europa. .