Guerra Ucraina, pioggia di missili russi dopo parole Trump

L'umorismo venato di cinismo di Maria Prokopenko riflette appieno il clima di sfiducia che si respira per le strade di Kiev. Difficile darle torto. Non è passata che una manciata di ore dalle parole con cui il Presidente americano si diceva deluso, per essere onesti, per l'ennesima volta, dal Presidente Putin e di voler ridurre il suo ultimatum, che la Federazione ha messo a segno una serie devastante di raid. Insomma, quelle di Trump sono parole vuote, almeno secondo Volodymyr. E a rinforzare la convinzione degli abitanti della capitale ucraina ci sono i fatti. È di decine di morti e almeno una quarantina di feriti il bilancio dei raid russi. Mentre il capo dell'amministrazione militare di Zaporizhzhya, Ivan Fedorov, ha denunciato violenti scontri nella regione sede della centrale nucleare. Non ci sono solo i raid aerei, ma anche l'avanzata russa a preoccupare. Le truppe di Mosca hanno iniziato a circondare le truppe ucraine vicino a due villaggi di Lugansk, si tratta di Shipilovka e Grigorovka. I soldati ucraini si starebbero arrendendo. Ecco perché il clima che si respira in Ucraina è di sfiducia. Lo spiega bene Olga. Una disistima che però non è condivisa dall’analista politico Mykhailo Davydiuk. Può essere, ma certamente l'equivoco a Mosca non è stato chiarito. .