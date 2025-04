Putin annuncia una tregua di Pasqua in Ucraina

Per motivi umanitari oggi, dalle ore 18, fino alla mezzanotte di lunedì, la parte russa dichiara un cessate il fuoco pasquale. Ordino per questo periodo di sospendere tutte le operazioni militari. Partiamo dal presupposto che anche la parte ucraina seguirà il nostro esempio. Tuttavia le nostre truppe devono essere pronte a respingere eventuali violazioni del cessate il fuoco, e provocazioni da parte del nemico, così come qualsiasi aggressione. Sappiamo che il regime di Kiev, come mi avete riferito, ha violato oltre 100 volte l'accordo di non colpire le infrastrutture energetiche. Per questo motivo chiedo di essere estremamente attenti e vigili, pronti a rispondere immediatamente e con piena forza. La nostra decisione di un cessate il fuoco per la Pasqua dimostrerà quanto sincera sia la volontà del regime di Kiev, di rispettare gli accordi e di partecipare ad un processo negoziale di pace, volto ad eliminare le cause profonde della crisi ucraina. .