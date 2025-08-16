Guerra Ucraina, Putin: "Vogliamo risolvere in modo pacifico"

"Cari colleghi, buongiorno. Vi ho chiesto di riunirvi oggi, per informarvi dei risultati della nostra visita, della visita della nostra delegazione negli Stati Uniti, in Alaska. Voglio subito dire che la visita è stata molto utile ed era il momento di compierla. Abbiamo parlato praticamente di tutti gli ambiti della nostra cooperazione, ma soprattutto naturalmente abbiamo parlato, della possibilità di una risoluzione della crisi ucraina, in maniera equa. E naturalmente abbiamo avuto la possibilità, anche di parlare delle cause di questa crisi e in particolare della necessità di eliminare queste cause primarie che devono essere la base di una possibile risoluzione del conflitto. Abbiamo avuto appunto diverse conversazioni e siamo stati in grado di parlare molto a fondo e di spiegare nel dettaglio le nostre posizioni, naturalmente, abbiamo rispetto anche per le posizioni dell'amministrazione statunitense, che sta facendo quanto possibile per giungere ad un'interruzione dei combattimenti, cosa che vogliamo anche noi vogliamo risolvere le questioni in maniera pacifica, per quanto possibile, la nostra conversazione è stata molto aperta, molto franca e a mio parere ci avvicina a la soluzione necessaria". .