Guerra Ucraina, Putin: "Vogliamo risolvere in modo pacifico"

00:01:30 min
|
36 minuti fa

"Cari colleghi, buongiorno. Vi ho chiesto di riunirvi oggi, per informarvi dei risultati della nostra visita, della visita della nostra delegazione negli Stati Uniti, in Alaska. Voglio subito dire che la visita è stata molto utile ed era il momento di compierla. Abbiamo parlato praticamente di tutti gli ambiti della nostra cooperazione, ma soprattutto naturalmente abbiamo parlato, della possibilità di una risoluzione della crisi ucraina, in maniera equa. E naturalmente abbiamo avuto la possibilità, anche di parlare delle cause di questa crisi e in particolare della necessità di eliminare queste cause primarie che devono essere la base di una possibile risoluzione del conflitto. Abbiamo avuto appunto diverse conversazioni e siamo stati in grado di parlare molto a fondo e di spiegare nel dettaglio le nostre posizioni, naturalmente, abbiamo rispetto anche per le posizioni dell'amministrazione statunitense, che sta facendo quanto possibile per giungere ad un'interruzione dei combattimenti, cosa che vogliamo anche noi vogliamo risolvere le questioni in maniera pacifica, per quanto possibile, la nostra conversazione è stata molto aperta, molto franca e a mio parere ci avvicina a la soluzione necessaria". .

Yemen, in migliaia a Sana per le proteste contro IsraeleYemen, in migliaia a Sana per le proteste contro Israele
mondo
Yemen, in migliaia a Sanaa per le proteste contro Israele
00:01:00 min
| 43 minuti fa
pubblicità
Quali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesiQuali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesi
mondo
Quali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesi
00:02:18 min
| 36 minuti fa
Gaza, raid israeliano contro scuola-rifugio: diversi mortiGaza, raid israeliano contro scuola-rifugio: diversi morti
mondo
Gaza, raid israeliano contro scuola-rifugio: diversi morti
00:01:00 min
| 1 ora fa
Spagna, le conseguenze degli incendi boschivi in GaliziaSpagna, le conseguenze degli incendi boschivi in Galizia
mondo
Spagna, le conseguenze degli incendi boschivi in Galizia
00:01:00 min
| 2 ore fa
Russia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 mortiRussia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 morti
mondo
Russia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 morti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Zelensky a Washington, il commento della stampa ucrainaZelensky a Washington, il commento della stampa ucraina
mondo
Zelensky a Washington, il commento della stampa ucraina
00:00:49 min
Iryna Guley: vertice di Anchorage è vittoria per PutinIryna Guley: vertice di Anchorage è vittoria per Putin
mondo
Iryna Guley: vertice di Anchorage è vittoria per Putin
00:01:35 min
Perché il tempo lavora a favore della RussiaPerché il tempo lavora a favore della Russia
mondo
Perché il tempo lavora a favore della Russia
00:02:43 min
FL PAKISTAN ALLUVIONEFL PAKISTAN ALLUVIONE
mondo
Pakistan, forti piogge colpiscono il Paese: oltre 200 morti
00:01:00 min
| 6 ore fa
Incontro Trump-Putin, la situazione sul campo in UcrainaIncontro Trump-Putin, la situazione sul campo in Ucraina
mondo
Incontro Trump-Putin, la situazione sul campo in Ucraina
00:02:25 min
| 7 ore fa
Algeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 mortiAlgeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 morti
mondo
Algeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 morti
00:01:00 min
| 7 ore fa
ERROR! FL PUTIN TOMBE SOVIETICIERROR! FL PUTIN TOMBE SOVIETICI
mondo
Alaska, Putin depone fiori su tombe di piloti sovietici
00:01:00 min
| 8 ore fa
Yemen, in migliaia a Sana per le proteste contro IsraeleYemen, in migliaia a Sana per le proteste contro Israele
mondo
Yemen, in migliaia a Sanaa per le proteste contro Israele
00:01:00 min
| 43 minuti fa
Quali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesiQuali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesi
mondo
Quali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesi
00:02:18 min
| 36 minuti fa
Gaza, raid israeliano contro scuola-rifugio: diversi mortiGaza, raid israeliano contro scuola-rifugio: diversi morti
mondo
Gaza, raid israeliano contro scuola-rifugio: diversi morti
00:01:00 min
| 1 ora fa
Spagna, le conseguenze degli incendi boschivi in GaliziaSpagna, le conseguenze degli incendi boschivi in Galizia
mondo
Spagna, le conseguenze degli incendi boschivi in Galizia
00:01:00 min
| 2 ore fa
Russia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 mortiRussia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 morti
mondo
Russia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 morti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Zelensky a Washington, il commento della stampa ucrainaZelensky a Washington, il commento della stampa ucraina
mondo
Zelensky a Washington, il commento della stampa ucraina
00:00:49 min
Iryna Guley: vertice di Anchorage è vittoria per PutinIryna Guley: vertice di Anchorage è vittoria per Putin
mondo
Iryna Guley: vertice di Anchorage è vittoria per Putin
00:01:35 min
Perché il tempo lavora a favore della RussiaPerché il tempo lavora a favore della Russia
mondo
Perché il tempo lavora a favore della Russia
00:02:43 min
FL PAKISTAN ALLUVIONEFL PAKISTAN ALLUVIONE
mondo
Pakistan, forti piogge colpiscono il Paese: oltre 200 morti
00:01:00 min
| 6 ore fa
Incontro Trump-Putin, la situazione sul campo in UcrainaIncontro Trump-Putin, la situazione sul campo in Ucraina
mondo
Incontro Trump-Putin, la situazione sul campo in Ucraina
00:02:25 min
| 7 ore fa
Algeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 mortiAlgeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 morti
mondo
Algeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 morti
00:01:00 min
| 7 ore fa
ERROR! FL PUTIN TOMBE SOVIETICIERROR! FL PUTIN TOMBE SOVIETICI
mondo
Alaska, Putin depone fiori su tombe di piloti sovietici
00:01:00 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità