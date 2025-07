Guerra Ucraina, raid russi in risposta aultimatum Trump

Abbiamo preso nota. Dmitri Peskov, da portavoce del Cremlino, è abituato a dosare le parole e i toni e qui alterna diplomazia e intransigenza, l'operazione speciale continua, spiega, aggiungendo però che la Russia resta impegnata nel processo di pace. Parole vuote, soprattutto queste ultime secondo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che replica con sdegno l'ennesima provocazione diplomatica russa. Mosca va colpita con sanzioni dure, dolorose, efficaci. Solo così si potrà fermare questa guerra. Può darsi anche se finora nessuno sembra aver davvero trovato la ricetta per far tacere le armi, certo non Trump, sostiene il Cremlino, che ha risposto prima coi fatti e poi con le parole all'affondo del presidente americano, che aveva cambiato la scadenza dell'ultimatum da 50 a 10-12 giorni. E infatti, il bilancio dei raid russi sull'Ucraina cresce col passare delle ore. Il più grave è a Zaporizha, dove quattro bombe aeree guidate hanno colpito il carcere di Bilenke. Zelensky parla di attacco deliberato, il suo capo di gabinetto punta ancora il dito un altro crimine di guerra. Ma non è l'unico teatro di sangue dal cielo a terra. Sul fronte Mosca annuncia l'accerchiamento dei reparti ucraini nel Luhansk. Kiev è sotto pressione tanto che Zelensky ha firmato una legge che consente anche agli over 60 di arruolarsi volontariamente. La sfiducia comincia a serpeggiare tra gli ucraini stremati da tre anni di conflitto e privazioni perfino nei confronti degli americani un tempo considerati alleati di ferro, come Gianluca Ales G24. .