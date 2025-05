Guerra Ucraina, Russia conferma tregua in giorno parata

Lo possiamo ripetere. E' lo slogan che da decenni accompagna la parata del 9/5 a Mosca e che incarna l'ideologia militarista e revanscista della Russia putiniana. Ma l'edizione 2025, che segna l'ottantesimo anniversario della sconfitta della Germania nazista e la fine di quella che qui chiamano la grande guerra patriottica, è molto più che una ricorrenza, è una dichiarazione politica, un messaggio al mondo su quale ruolo la Russia intenda rivendicare nel nuovo ordine internazionale. L'evento laico più sacro nello spazio post-sovietico. A Mosca sono attesi 29 leader stranieri, tra loro Xi Jinping che prolungherà la visita per colloqui bilaterali e la firma di accordi economici. Assente invece il presidente indiano Narendra Modi a causa della crisi col Pakistan. Dall'Europa il premier slovacco Robert Fico e il presidente serbo Aleksander Vucic, sono i soli leader di paesi UE ad aver accettato l'invito. La sospensione temporanea dell'ostilità annunciata da Putin, una tregua simbolica fino al 10/5, rievoca un precedente storico. Nel 1995, durante la prima guerra cecena, il presidente Boris Yeltsin dichiarò una moratoria, poi in gran parte disattesa, sulle operazioni militari in occasione del cinquantesimo anniversario della vittoria. Ma se Yeltsin cercava tregua e legittimità in una Russia ancora in costruzione, Putin proseguimento della lotta contro il nazifascismo. Le celebrazioni del 2025 sono così un evento spartiacque non solo per l'assenza dell'occidente o per l'ennesima riscrittura della memoria collettiva, ma perché mettono in scena il disegno strategico di Mosca, uscire dall'isolamento, sfidare l'occidente e riscrivere i confini fisici e simbolici dell'influenza russa. E lo fa proprio nel giorno in cui ottant'anni fa, la vittoria apparteneva a tutti. Pamela Foti, Set G giorno in cui ottant'anni fa, la vittoria apparteneva a tutti. .