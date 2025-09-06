Guerra Ucraina, Zelensky a Putin: venga a Kiev per colloqui

Venga lui a Kiev. Io non posso andare nella capitale di questo stato terrorista. Così il presidente ucraino Zelensky risponde alla proposta provocatoria di Putin, di una riunione bilaterale a Mosca. I colloqui di pace sembrano in realtà sempre più lontani con Putin che ha commentato con durezza, gli sforzi dei volenterosi che a Parigi hanno provato a trovare una posizione comune sulle garanzie di sicurezza per Kiev in caso di accordo di pace. Le truppe occidentali in Ucraina, ha detto il leader russo, sarebbero un obiettivo legittimo se la guerra fosse ancora in corso. Ma non basta. Putin, dimostrando per l'ennesima volta come la sua intenzione sia quella di decidere cosa accade in Ucraina, spiega anche di non vedere alcun motivo per il dispiegamento di truppe straniere nel paese dopo la guerra, perché la Russia rispetterà le garanzie di sicurezza sviluppate dai colloqui di pace. Sempre durante lo stesso forum economico Putin è tornato ad attaccare la legittimità di Volodymyr Zelensky come presidente dell'Ucraina, spiegando di non vedere molto senso nei negoziati con Kiev vista l'illegittimità del suo governo. La volontà russa di proseguire la guerra e le conquiste territoriali, trova perfettamente riscontro nelle notizie che arrivano dal campo con i bombardamenti e gli attacchi dei droni che solamente nei primi giorni di settembre, hanno già colpito 14 delle 24 regioni ucraine. Kiev risponde cercando di colpire le infrastrutture militari ed energetiche russe, ma soffre sempre di più la mancanza dei soldati al fronte, soprattutto per quanto riguarda la fanteria e quindi nel Donbass continua ad arretrare perdendo villaggio dopo villaggio. La popolazione ucraina, che continua a resistere e a scappare lontano dalla linea del fronte, sembra però sempre più stanca di una guerra, la cui fine non sembra neanche vicina. Jaco sempre più stanca di una guerra, la cui fine non sembra neanche vicina. .

