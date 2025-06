Guerra Ucraina, Zelensky incontra premier Schoof all’Aia

Il presidente ucraino Zelensky è stato accolto all’Aia dal premier olandese Schoof prima del vertice NATO. L’Ucraina inizierà la coproduzione di droni con i Paesi Bassi, che hanno stanziato 80 milioni di euro per il progetto. Zelensky ha chiesto agli alleati di destinare lo 0,25% del PIL al sostegno militare e ha annunciato accordi estivi per esportare tecnologie belliche. Ha anche ribadito la necessità di rafforzare le difese aeree e ha confermato l’intenzione di incontrare il presidente americano Donald Trump, pur non partecipando direttamente al vertice.