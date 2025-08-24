Guerra Ucriana, si celebra il giorno dell'indipendenza a Kiev

La bandiera gialla e blu che sventola su Piazza Maidan, con una musica patriottica in sottofondo. Il giorno dell'indipendenza ucraina è l'occasione per ridare forza al popolo fiaccato da 3 anni di guerra, e il Presidente Volodymyr Zelensky appare in un video in cui fa appello a tutta la sua retorica. A dare manforte al numero uno di Kiev, nel giorno dell'indipendenza, anche l'arrivo nella capitale dell'inviato USA Keith Kellogg, un segnale di vicinanza agli Stati Uniti che fa il paio con gli auguri del Presidente Trump e l'auspicio di "porre fine a questa carneficina". The Donald ha lodato inoltre "lo spirito incrollabile" del popolo ucraino e "la sua lotta per la libertà", ribadendo il sostegno degli Stati Uniti e la sovranità del Paese. A supportare le parole di Zelensky anche gli aggiornamenti dal fronte, che vedono le forze armate di Kiev segnare qualche notizia a suo favore. Come il drone che, pur intercettato dalla Russia, ha colpito la centrale nucleare nella città meridionale di Syzran. Segnalati lievi danni, ma il colpo è significativo. Certo, dal canto suo, la Federazione rivendica la conquista di alcuni paesi del Donetsk, ma l'Ucraina ribatte facendo sventolare la sua bandiera in alcuni villaggi del Kursk. Mentre la diplomazia sembra quindi in stallo, con i crescenti dubbi sulla fattibilità concreta di un incontro Zelensky-Putin, l'attenzione è concentrata sul fronte, con notizie contraddittorie. Perché il Wall Street Journal ha pubblicato la notizia secondo cui dalla tarda primavera Washington avrebbe vietato a Kiev l'utilizzo degli ATACMS, i missili a lungo raggio, contraddicendo quel che sostiene lo stesso Trump, secondo cui per l'Ucraina "è difficile vincere senza poter attaccare". .