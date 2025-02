Hamas consegna corpi ostaggi israeliani

Ancora una volta anche questa volta, come già per gli ostaggi in vita, la restituzione delle quattro salme. Tra loro anche i fratellini Bibas, quattro anni e nove mesi il 7 ottobre, 2023 diventa un macabro spettacolo di propaganda anti Israele. Sul palco un'immagine del Primo Ministro israeliano, raffigurato come un vampiro, incombe sulle foto degli ostaggi, mentre la musica ad alto volume accompagna la consegna delle bare trasportate da militanti mascherati agli operatori della Croce Rossa. Dal 7 ottobre 2023 è la prima volta che il gruppo terrorista restituisce ostaggi senza vita. È la prima volta che Israele assiste alla riconsegna con il cuore in frantumi. Ci sono emozioni contrastanti riguardo al ritorno dei quattro ostaggi senza vita. Aron ha dato voce al senso di devastazione condiviso da molti israeliani. A nove mesi Kfir era l'ostaggio più giovane rapito da Hamas. La foto del bambino che tiene in mano un giocattolo a forma di elefante rosa e guarda in camera sorridendo, è stata utilizzata in numerose campagne durante le proteste in tutto il mondo, così come il video del rapimento della famiglia Bibas, Shiri terrorizzata che stringe a sé i figli avvolti in una coperta è diventato il simbolo della brutalità dell'attacco terroristico del 7 ottobre. .