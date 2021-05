Nelle ultime ore da Gaza sono stati lanciati 130 razzi. Nel mirino anche l'aeroporto di Eilat. Le sirene d'allarme hanno risuonato nel Nord del territorio israeliano e poi ancora a Tel Aviv. Piani per un possibile ingresso via terra a Gaza saranno presentati al Comando generale dell'esercito israeliano per l'approvazione. Ancora scontri e tensioni nelle città fra ebrei e arabi.