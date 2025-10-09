Hamas: "La guerra è definitivamente finita"

00:01:46 min
|
1 giorno fa

La guerra a Gaza è definitivamente finita, dichiara Khalil al-Hayya, capo di Hamas in esilio in Qatar, che mentre in Israele ancora si discuteva sul sì del Governo Netanyahu al piano di pace siglato a Sharm el-Sheikh già rivendicava quanto il movimento terroristico avesse appena mediato al tavolo con Stati Uniti, Turchia e Paesi arabi. Partendo dai punti che rimangono di scontro, anche se la tregua dovesse entrare in vigore e poi reggere, ovvero il rifiuto della proposta di Trump di un consiglio per la pace a Gaza guidato dallo stesso Presidente americano, con l'ex Premier britannico Tony Blair come governatore del territorio, e il disarmo richiesto da Israele. Abbiamo raggiunto un accordo per porre fine alla guerra e all'aggressione, afferma dunque al-Hayya, scampato all'attacco israeliano a Doha che nelle intenzioni di Gerusalemme doveva colpire proprio la delegazione di Hamas con cui adesso ha siglato la tregua. al-Hayya spiega che nel documento proposto dall'amministrazione Trump si prevede la fine dei bombardamenti israeliani su Gaza, il ritiro parziale dell'IDF dalla Striscia, il rilascio di 250 palestinesi condannati a pesanti pene detentive e di altri 1.700 arrestati dopo gli attacchi del 7 ottobre del 2023, insieme a tutte le donne e i bambini. Inoltre il leader di Hamas rivendica l'apertura di un passaggio chiave con l'Egitto, quello del valico di Rafah. Abbiamo ricevuto garanzie dai fratelli arabi mediatori e dall'amministrazione americana sulla fine della guerra, spiega quindi al-Hayya, che chiede anche l'ingresso di 600 camion di aiuti al giorno nella Striscia, per poi terminare affermando: Gaza non sarà mai dei nemici.

Governo Francia, Macron nomina di nuovo Lcornu primo ministroGoverno Francia, Macron nomina di nuovo Lcornu primo ministro
mondo
Francia, Macron nomina di nuovo Lecornu primo ministro
00:01:23 min
| 20 minuti fa
pubblicità
Sky TG24 Mondo, la venezuelana Maria Machado è il "Nobel americano"Sky TG24 Mondo, la venezuelana Maria Machado è il "Nobel americano"
mondo
Sky TG24 Mondo, la venezuelana Maria Machado è il "Nobel americano"
00:37:17 min
| 1 ora fa
Tregua Gaza, entrato in vigore il cessate il fuocoTregua Gaza, entrato in vigore il cessate il fuoco
mondo
Tregua Gaza, entrato in vigore il cessate il fuoco
00:02:33 min
| 1 ora fa
Chi controllerà la Striscia di Gaza dopo l'accordo sulla treguaChi controllerà la Striscia di Gaza dopo l'accordo sulla tregua
mondo
Chi controllerà la Striscia di Gaza dopo la tregua
00:02:25 min
| 3 ore fa
Cri: operazioni rilascio ostaggi e detenuti più complesse del passatoCri: operazioni rilascio ostaggi e detenuti più complesse del passato
mondo
Cri: operazioni rilascio ostaggi e detenuti più complesse del passato
00:02:30 min
| 4 ore fa
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con IsraeleGaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
mondo
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! Melania Trump: "Putin ha risposto alla mia lettera, canale di comunicazione aperto"ERROR! Melania Trump: "Putin ha risposto alla mia lettera, canale di comunicazione aperto"
mondo
Melania Trump: "Putin ha risposto alla mia lettera"
00:00:33 min
| 6 ore fa
Iran, migliaia in piazza per la Palestina dopo la treguaIran, migliaia in piazza per la Palestina dopo la tregua
mondo
Iran, migliaia in piazza per la Palestina dopo la tregua
00:01:00 min
| 6 ore fa
Tregua a Gaza, speciale Sky Tg24 il 13 ottobre dalle 7Tregua a Gaza, speciale Sky Tg24 il 13 ottobre dalle 7
mondo
Tregua a Gaza, speciale Sky Tg24 il 13 ottobre dalle 7
00:00:32 min
| 6 ore fa
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con IsraeleGaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
mondo
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
00:00:48 min
| 6 ore fa
Nobel Pace, Human Rights Watch: "È prevedibile che Maduro sia contrariato"Nobel Pace, Human Rights Watch: "È prevedibile che Maduro sia contrariato"
mondo
Nobel Pace, Human Rights Watch: "È prevedibile che Maduro sia contrariato"
00:01:06 min
| 6 ore fa
Timeline, l'Italia è disponibile a mandare truppe a Gaza per mantenere il cessate il fuocoTimeline, l'Italia è disponibile a mandare truppe a Gaza per mantenere il cessate il fuoco
mondo
Timeline, l'Italia è disponibile a mandare truppe a Gaza per mantenere il cessate il fuoco
00:24:17 min
| 5 ore fa
Governo Francia, Macron nomina di nuovo Lcornu primo ministroGoverno Francia, Macron nomina di nuovo Lcornu primo ministro
mondo
Francia, Macron nomina di nuovo Lecornu primo ministro
00:01:23 min
| 20 minuti fa
Sky TG24 Mondo, la venezuelana Maria Machado è il "Nobel americano"Sky TG24 Mondo, la venezuelana Maria Machado è il "Nobel americano"
mondo
Sky TG24 Mondo, la venezuelana Maria Machado è il "Nobel americano"
00:37:17 min
| 1 ora fa
Tregua Gaza, entrato in vigore il cessate il fuocoTregua Gaza, entrato in vigore il cessate il fuoco
mondo
Tregua Gaza, entrato in vigore il cessate il fuoco
00:02:33 min
| 1 ora fa
Chi controllerà la Striscia di Gaza dopo l'accordo sulla treguaChi controllerà la Striscia di Gaza dopo l'accordo sulla tregua
mondo
Chi controllerà la Striscia di Gaza dopo la tregua
00:02:25 min
| 3 ore fa
Cri: operazioni rilascio ostaggi e detenuti più complesse del passatoCri: operazioni rilascio ostaggi e detenuti più complesse del passato
mondo
Cri: operazioni rilascio ostaggi e detenuti più complesse del passato
00:02:30 min
| 4 ore fa
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con IsraeleGaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
mondo
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! Melania Trump: "Putin ha risposto alla mia lettera, canale di comunicazione aperto"ERROR! Melania Trump: "Putin ha risposto alla mia lettera, canale di comunicazione aperto"
mondo
Melania Trump: "Putin ha risposto alla mia lettera"
00:00:33 min
| 6 ore fa
Iran, migliaia in piazza per la Palestina dopo la treguaIran, migliaia in piazza per la Palestina dopo la tregua
mondo
Iran, migliaia in piazza per la Palestina dopo la tregua
00:01:00 min
| 6 ore fa
Tregua a Gaza, speciale Sky Tg24 il 13 ottobre dalle 7Tregua a Gaza, speciale Sky Tg24 il 13 ottobre dalle 7
mondo
Tregua a Gaza, speciale Sky Tg24 il 13 ottobre dalle 7
00:00:32 min
| 6 ore fa
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con IsraeleGaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
mondo
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
00:00:48 min
| 6 ore fa
Nobel Pace, Human Rights Watch: "È prevedibile che Maduro sia contrariato"Nobel Pace, Human Rights Watch: "È prevedibile che Maduro sia contrariato"
mondo
Nobel Pace, Human Rights Watch: "È prevedibile che Maduro sia contrariato"
00:01:06 min
| 6 ore fa
Timeline, l'Italia è disponibile a mandare truppe a Gaza per mantenere il cessate il fuocoTimeline, l'Italia è disponibile a mandare truppe a Gaza per mantenere il cessate il fuoco
mondo
Timeline, l'Italia è disponibile a mandare truppe a Gaza per mantenere il cessate il fuoco
00:24:17 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità