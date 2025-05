Il principe Harry ha dichiarato di desiderare la pace con la famiglia reale, ma il re Carlo si rifiuta di parlargli a causa della disputa sulla sicurezza. In un’intervista alla BBC, Harry ha espresso preoccupazione per la salute del padre malato di cancro. Dopo aver perso una causa sul diritto alla protezione in Gran Bretagna, ha detto di non poter riportare la sua famiglia nel Regno Unito. Harry vive in California con l’attrice statunitense Meghan Markle e i figli dal 2020.