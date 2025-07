Harvard sfida Trump: “Tagli ai fondi attacco alla libertà”

Il 21 luglio, l’università di Harvard ha chiesto a un giudice federale di ordinare all’amministrazione Trump di ripristinare 2,5 miliardi di dollari di fondi cancellati per motivi politici. Il governo accusa l’università di non contrastare l’antisemitismo. Harvard replica: “Nessun legame tra i tagli e altri progetti di ricerca come quelli su cancro e Parkinson". Una giudice che ha seguito il caso ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale dell’azione. Nessuna decisione è ancora stata presa. .