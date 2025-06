Il vulcano Kilauea, alle Hawaii, è tornato in eruzione con spettacolari fontane di lava alte fino a 300 metri. Le eruzioni, iniziate a dicembre 2024, continuano in modo intermittente. L’attività vulcanica si svolge all’interno di un’area chiusa del Parco Nazionale dei Vulcani e al momento non minaccia zone abitate.