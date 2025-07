Hawaii, sirene di allerta tsunami a Honolulu

È rientrata l’allerta tsunami alle Hawaii. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha declassato ad"avviso" l'allarme tsunami per le isole Hawaii, riporta la BBC. Il "peggio è passato", ha detto il direttore del Centro, Chip McCreery, secondo la CNN. Il direttore dell'Agenzia per la gestione delle emergenze delle Hawaii, Stephen Logan, ha affermato che le persone evacuate possono tornare nelle loro case. Logan ha inoltre raccomandato agli automobilisti di mantenere una velocità contenuta a causa delle inondazioni in alcune aree. Un"avviso" prevede la possibilità di forti onde, piccole inondazioni e forti correnti, ma non un violento tsunami. Il governatore delle Hawaii Josh Green aveva dichiarato lo stato d'emergenza alle Hawaii, a causa dello tsunami, causato dal terremoto di magnitudo 8.8 nella costa orientale della Russia, che ha iniziatoa colpire l'arcipelago nel Pacifico. "Finora non abbiamo visto alcuna onda di rilievo, il che è un grande sollievo per noi", ha detto in conferenza stampa Il governatore Green. Finora non sono stati segnalati danni, ha aggiunto.