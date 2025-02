Herzog in Italia, vede Mattarella, Meloni e poi in Sinagoga

Il momento è significativo per le relazioni diplomatiche fra Israele e Italia. La visita ufficiale a Roma di Isaac Herzog segna un passo importante non solo nella solidità dei legami esistenti, ma anche nella volontà comune di approfondire la cooperazione fra i due Paesi. In mattinata il Presidente israeliano è stato ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella che durante l'incontro ha espresso la propria vicinanza ad Israele in questi giorni tristi in cui il dolore per l'inaccettabile disumana strage del 7 ottobre si acuisce con la restituzione dei corpi degli ostaggi. Il Capo dello Stato ha anche aggiunto che pur difendendo il diritto di Israele per avere una pace reale in Medio Oriente bisogna assicurare una concreta prospettiva di futuro ai palestinesi. Ovviamente con l'esclusione di Hamas. "Sono stato poco più di venti giorni fa ad Auschwitz per gli ottant'anni dalla scoperta di quell'orrido cantiere di morte ed è stato una grande, davvero grande soddisfazione vedere l'Europa presente al completo. Un impegno rinnovato contro l'antisemitismo che ha ripreso a circolare in questo periodo contro il quale L'italia è fortemente impegnata. Quella cerimonia è stata oltre coinvolgente, toccante è stata un messaggio importante per la comunità internazionale". Nel pomeriggio Herzog ha fatto tappa a Palazzo Chigi per un incontro di un'ora con la presidente del Consiglio, il quarto fra i due leader. da quando Giorgia Meloni ha assunto l'incarico. La premier ha ribadito l'importanza che il cessate il fuoco a Gaza duri e che sia incrementata l'assistenza sanitaria nella Striscia, dove L'italia è impegnata in prima linea, sottolineando la necessità di un orizzonte politico verso una pace giusta e duratura nella Regione. Dal Presidente israeliano il ringraziamento alla premier e a tutti gli italiani per l'amicizia e la solidarietà. L'ultimo atto della visita a Roma, l'incontro con i rappresentanti della comunità ebraica italiana alla grande Sinagoga, da dove Isaac Herzog ha lanciato il messaggio che tutte le comunità d'europa devono fare proprio l'antisemitismo non è accettabile mai e in nessuna forma. Più che un richiamo, un forte monito. La storia ci ha mostrato cosa può accadere quando l'odio prende il sopravvento. Sta a noi non consentire che accada di nuovo. .