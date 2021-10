Hong Kong, Amnesty chiude uffici: Noury: violati diritti

"Abbiamo preceduto scenari gravi di rischio grave. E consideriamo che da quando è entrata in vigore quella legge sulla sicurezza nazionale, dunque di fatto del primo luglio del 2020, sono stati sciolti chiusi 35 gruppi per i diritti umani, ci sono stati 138 arresti sempre per violazione di quella legge. Di queste 138 persone 64 incriminate, 51 in detenzione preventiva, una condannata. E quindi il rischio che questa legge prima o poi colpisse anche il personale di Amnesty International, i suoi volontari i suoi ricercatori era molto fondato.