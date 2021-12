Hong Kong, rimosso memoriale per vittime piazza Tienanmen

Un monumento che si trovava presso l'università di Honk Kong e che commemorava le vittime delle proteste in Piazza Tienanmen del 1989 è stato rimosso. Secondo i media locali inizialmente il memoriale è stato coperto da barriere e tendaggi per poi essere spostato. La rimozione del monumento fa seguito a un periodo di forti pressioni da parte del governo di Pechino sulle autorità universitarie. Jens Galschiot, l'artista danese autore del monumento, ha definito la decisione "irragionevole e una disgrazia". Il monumento si trovava presso l'università dal 1997. Credit: CampusTV, HKUSU via Storyful.