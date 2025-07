I 50 anni dell'Esa, Asi festeggia l'Agenzia Spaziale europea

"Il mio augurio è che questi primi cinquant'anni siano soltanto l'apertura di nuovi grandissimi successi". Metti una sera d'estate, quattro astronauti italiani, un'orchestra sinfonica di 50 elementi e il meglio dello spazio targato Italia. Roma, esterno con tramonto, la sede dell'Agenzia Spaziale Italiana sembra un film di fantascienza, il migliore dei set possibili per celebrare i cinquant'anni dell'ESA. "Per noi è un momento importante perché l'Italia è stata tra i 10 paesi fondatori dell'Agenzia Spaziale Europea sottoscrivendone la convenzione che è tuttora vigente, ed ha sempre avuto un ottimo rapporto con ESA, oltre che essere stata uno dei principali contributori dal punto di vista finanziario". Lo scenario internazionale è complesso e il momento di incertezza vissuto oltreoceano dalla NASA obbliga l'Europa dello spazio a rivedere piani e strategie. "Per il 90-95% dei nostri programmi siamo indipendenti dall'Agenzia Spaziale Americana, ma per il restante 5-10% siamo dipendenti dalla NASA e in questi programmi vedremo grandi cambiamenti. Allora dobbiamo essere sicuri come europei di essere più forti, più indipendenti, e in grado di costruirci da soli le nostre capacità. E questo è quello che proporrò agli stati membri nella ministeriale del prossimo novembre". L'indipendenza nell'accesso allo spazio resta la parola chiave, soprattutto per chi in orbita ha vissuto mesi intensi di vita e di lavoro. "Io per esempio sono stata due volte nello spazio: una volta ci sono andata a bordo di un veicolo russo, una volta a bordo di un veicolo americano. Nessun europeo, nessuna europea è mai andata nello spazio a bordo di un veicolo europeo perché non c'è mai stato". A fare gli auguri all'agenzia non potevano mancare gli astronauti delle missioni del futuro che in questa notte romana guardano più lontano, verso la Luna. "È un momento per pensare ai prossimi 50 anni, quindi a tutte le opportunità che si apriranno nei prossimi decenni". "Il mio augurio è quello che riusciamo un po' ad alzare la nostra ambizione e cercare di continuare a cooperare uniti".