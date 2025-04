A Phnom Penh giovedì 17 aprile fervono i preparativi per accogliere il presidente cinese Xi Jinping in visita di Stato in Cambogia. Migliaia di cambogiani hanno sventolato bandiere cinesi e cambogiane e mostrato ritratti di Xi e del re Norodom Sihamoni. Xi ha elogiato l’alleanza tra i due Paesi e criticato “egemonismo” e “protezionismo”, un chiaro riferimento ai dazi imposti dagli Stati Uniti.