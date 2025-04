I funerali e il difficile rapporto tra Francesco e Israele

"Israele è lo Stato ebraico e nell'essere Stato ebraico, le scelte che vengono fatte sono oltre il confine di Israele, sono per tutti i cittadini di Israele anche non ebrei, ricordiamolo. Questo è un momento di tessere e di mantenere legami e di mantenere relazioni. La morte e i funerali di Papa Francesco rischiano di consolidare il periodo di difficoltà nei rapporti politici e diplomatici tra la Santa Sede e Israele. Chi si aspettava che quella tensione alimentata dalle parole di grande angoscia e preoccupazione che Francesco non risparmiava riguardo il conflitto in Medio Oriente, unite alla condanna per i comportamenti israeliani nella Striscia di Gaza, chi si aspettava questo, cioè che la morte del Papa comportasse una tregua, almeno su questo fronte, sbagliava. I segnali del Governo israeliano sono stati chiari, al funerale di Francesco solo l'ambasciatore presso la Santa Sede, Yaron Zeidman, che nelle ore precedenti ha reso omaggio alla salma. La decisione del Ministro degli Esteri Gideon Saar di cancellare i messaggi di condoglianze delle varie ambasciate di Israele nel mondo. Il silenzio assoluto poi di Benjamin Netanyahu, rotto solo dal cordoglio espresso dal presidente Herzog. La ferita è aperta e può contribuire a riaprirne altre millenarie tra la cristianità e il mondo ebraico. Non tutti pensano sia un bene in questo mondo a pezzi, come lo ha definito Francesco ancora nelle ultime ore della sua vita. La comunità ebraica italiana e quella di Roma, in particolare vicina di casa oltre Tevere, del centro, della cristianità, ha sempre curato il dialogo con la Chiesa e con i suoi vertici. Non è un caso che il rabbino capo Riccardo Di Segni sottolinei il valore che al dialogo con Francesco ha sempre attribuito. Posizioni diverse su molte questioni, negli ultimi tempi in particolare, ma che il rabbino ricorda sempre all'interno di un dialogo e di un rapporto importante, anche personale. Di Segni sarà ai funerali un'eccezione rispetto alla tradizione del sabato ebraico, giorno di festa e non dedicato ai funerali. Anche Noemi Di Segni, presidente delle comunità ebraiche italiane, sarà alle esequie. Le sue parole a Sky tg24 suonano critiche rispetto all'assenza e ai silenzi del governo israeliano. 24. .