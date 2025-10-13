I punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase due

Sì, la domanda che tutti si pongono è tregua temporanea o una pace duratura? beh tutto dipenderà da quella cosiddetta fase due, cioè ciò che avverrà da adesso in poi. Allora andiamo a ripercorrere l'accordo di pace proposto da Donald Trump accettato da Hamas e Israele, l'abbiamo rappresentato come una strada tortuosa, andiamo ad animarla, vediamo la fase uno, cartelli in verde, cessate il fuoco, rilascio degli ostaggi israeliani, liberazione dei prigionieri palestinesi, insomma, abbiamo raccontato ciò che sta avvenendo in giallo l'incremento degli aiuti umanitari perché ancora deve essere aperto il valico di Rafah. Ma passiamo alla fase due quella anche più complicata. Partiamo per esempio dall'estromissione del governo e il disarmo di Hamas. Che oggi controlla la Striscia è tornata a riempire il vuoto di potere che c'è oggi in quell'area combattendo gli altri clan. Il ritiro dell'esercito israeliano che ancora controlla metà della Striscia di Gaza e che ha promesso però di andarsene se le altre condizioni saranno rispettate. Il governo transitorio di Gaza, che dovrebbe essere affidato a una squadra di tecnocrati, altamente qualificati e riconosciuti a livello internazionale con a capo board of peace un Comitato per la Pace presieduto dallo stesso Trump. Staremo a vedere, perché oggi appunto il controllo è in mano ad Hamas e Israele, lo schieramento di una forza internazionale che dovrà garantire la sicurezza nella Striscia, il controllo dei confini, l'addestramento della Polizia palestinese, si parla di alcuni Stati arabi coinvolti, ma ancora è da costruire questa forza internazionale, per non parlare della ricostruzione della Striscia, 50 milioni di tonnellate di macerie sono oggi sul terreno, l'80% degli edifici è danneggiato, insomma, i soldi per ricostruire la Striscia saranno moltissimi, per non parlare poi del percorso credibile, sto citando per l'autodeterminazione dei palestinesi e la costituzione di uno Stato che è uno degli ultimi punti dell'accordo proposto da Trump, ma di cui si parla da decenni e quindi staremo a vedere insomma, se questa strada tortuosa porterà effettivamente a una pace duratura nella Striscia di Gaza, ma insomma le sfide sono molte. .