I punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase due

1 ora fa

Sì, la domanda che tutti si pongono è tregua temporanea o una pace duratura? beh tutto dipenderà da quella cosiddetta fase due, cioè ciò che avverrà da adesso in poi. Allora andiamo a ripercorrere l'accordo di pace proposto da Donald Trump accettato da Hamas e Israele, l'abbiamo rappresentato come una strada tortuosa, andiamo ad animarla, vediamo la fase uno, cartelli in verde, cessate il fuoco, rilascio degli ostaggi israeliani, liberazione dei prigionieri palestinesi, insomma, abbiamo raccontato ciò che sta avvenendo in giallo l'incremento degli aiuti umanitari perché ancora deve essere aperto il valico di Rafah. Ma passiamo alla fase due quella anche più complicata. Partiamo per esempio dall'estromissione del governo e il disarmo di Hamas. Che oggi controlla la Striscia è tornata a riempire il vuoto di potere che c'è oggi in quell'area combattendo gli altri clan. Il ritiro dell'esercito israeliano che ancora controlla metà della Striscia di Gaza e che ha promesso però di andarsene se le altre condizioni saranno rispettate. Il governo transitorio di Gaza, che dovrebbe essere affidato a una squadra di tecnocrati, altamente qualificati e riconosciuti a livello internazionale con a capo board of peace un Comitato per la Pace presieduto dallo stesso Trump. Staremo a vedere, perché oggi appunto il controllo è in mano ad Hamas e Israele, lo schieramento di una forza internazionale che dovrà garantire la sicurezza nella Striscia, il controllo dei confini, l'addestramento della Polizia palestinese, si parla di alcuni Stati arabi coinvolti, ma ancora è da costruire questa forza internazionale, per non parlare della ricostruzione della Striscia, 50 milioni di tonnellate di macerie sono oggi sul terreno, l'80% degli edifici è danneggiato, insomma, i soldi per ricostruire la Striscia saranno moltissimi, per non parlare poi del percorso credibile, sto citando per l'autodeterminazione dei palestinesi e la costituzione di uno Stato che è uno degli ultimi punti dell'accordo proposto da Trump, ma di cui si parla da decenni e quindi staremo a vedere insomma, se questa strada tortuosa porterà effettivamente a una pace duratura nella Striscia di Gaza, ma insomma le sfide sono molte. .

Trump in Israele: al via una nuova era per il Medio Oriente
mondo
Trump in Israele: al via una nuova era per il Medio Oriente
00:02:19 min
1 ora fa
Riapre Rafah, aumentano i camion che entrano a Gaza
mondo
Riapre Rafah, aumentano i camion che entrano a Gaza
00:02:13 min
1 ora fa
Donald Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistera a questa nuova alba"
mondo
Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistere a nuova alba"
00:00:44 min
2 ore fa
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader
mondo
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader
00:00:22 min
2 ore fa
Israele rilascia un totale di 1968 prigionieri palestinesi.
mondo
Israele rilascia un totale di 1968 prigionieri palestinesi
00:01:52 min
2 ore fa
Medioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordo
mondo
Medioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordo
00:00:57 min
2 ore fa
Summit Sharm, tutti i leader presenti
mondo
Summit Sharm, tutti i leader presenti
00:00:40 min
3 ore fa
Sharm el Sheikh, stretta di mano Trump e Blair
mondo
Sharm el Sheikh, stretta di mano Trump e Blair
00:00:31 min
3 ore fa
La commozione dell'ostaggio Evyatar David
mondo
La commozione dell'ostaggio Evyatar David
00:00:35 min
4 ore fa
L'ostaggio Matan Zangauker incontra la madre dopo il rilascio
mondo
L'ostaggio Matan Zangauker incontra madre dopo il rilascio
00:00:33 min
4 ore fa
Rientro ex detenuti palestinesi in cisgiordania
mondo
Ramallah, arrivano bus con prigionieri palestinesi liberati
00:01:00 min
4 ore fa
Donald Trump arriva a Sharm-el-Sheikh
mondo
Donald Trump arriva a Sharm-el-Sheikh
00:00:57 min
4 ore fa
