I resti di Padre Dall'Oglio in una fossa comune a Raqqa, verifiche in corso

Il corpo di un uomo che potrebbe essere quello di padre Paolo Dall'Oglio, gesuita scomparso il 29 luglio 2013 nel nord della Siria, sono stati rinvenuti in una fossa comune vicino Raqqa. All'epoca della scomparsa il sacerdote romano si trovava nel paese allora in parte occupato dallo Stato Islamico per trattare la liberazione di alcuni ostaggi. Sempre critico verso il regime di Bashar al-Assad, era stato espulso nel 2012 dopo aver incontrato i rappresentanti dell'opposizione siriana e criticato le azioni del Governo. Fece ritorno in Siria clandestinamente l'anno successivo, passando dal Kurdistan iracheno per poi sparire nel nulla. Nessun gruppo ha mai rivendicato il suo rapimento, anche se in passato erano circolate voci, mai confermate, sulla morte e sulla possibile detenzione in una prigione dell'ISIS, nella provincia di Aleppo. Dall'inizio della guerra civile siriana nel 2011 migliaia di persone sono scomparse dietro le mura del carcere di Bashar al-Assad e non hanno mai fatto ritorno. Per questo molte persone vicine al gesuita ritenevano che dopo la caduta del dittatore lo scorso dicembre si sarebbe fatta luce anche sulla sparizione di padre Dall'Oglio, un uomo che ha trascorso metà della sua vita in Siria, dove dal monastero di Deir Marmusa vicino Damasco promuoveva il dialogo interreligioso. Resta scettica la sorella del sacerdote Francesca, che non ritiene la notizia attendibile. Mio fratello, dice la donna, vestiva abiti civili, mentre le notizie che ci arrivano fanno riferimento al ritrovamento di un corpo che indossava abiti religiosi. La Procura di Roma ha incaricato i Carabinieri del Ros di verificare l'identità del corpo, mentre fonti della Farnesina commentano: non si hanno ancora conferme definitive e svelano che la fossa comune sarebbe stata trovata da un gruppo di scavatori che fanno capo alle forze democratiche siriane. .