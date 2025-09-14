I titoli di Sky TG24 del 14 settembre: edizione delle 13

00:01:38 min
|
1 ora fa
mondo
Gaza, Israele colpisce palazzo rifugio di sfollati: vittime
00:01:00 min
| 57 minuti fa
Omicidio Kirk, domenica 21 in Arizona la commemorazione funebre, presente TrumpOmicidio Kirk, domenica 21 in Arizona la commemorazione funebre, presente Trump
mondo
Omicidio Kirk, domenica 21 in Arizona la commemorazione funebre, presente Trump
00:01:34 min
| 1 ora fa
Roma, mega-concerto in piazza San Pietro per il GiubileoRoma, mega-concerto in piazza San Pietro per il Giubileo
mondo
Roma, mega-concerto in piazza San Pietro per il Giubileo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Chicago, morto uomo durante fermo ICE: scoppia la protestaChicago, morto uomo durante fermo ICE: scoppia la protesta
mondo
Chicago, morto uomo durante fermo ICE: scoppia la protesta
00:01:00 min
| 3 ore fa
Esplosione in bar a Madrid: un morto e 25 feriti a VallecasEsplosione in bar a Madrid: un morto e 25 feriti a Vallecas
mondo
Esplosione in bar a Madrid: un morto e 25 feriti a Vallecas
00:01:00 min
| 3 ore fa
Sumud Flotilla, partono prime barche dalla TunisiaSumud Flotilla, partono prime barche dalla Tunisia
mondo
Sumud Flotilla, partono prime barche dalla Tunisia
00:01:00 min
| 4 ore fa
mondo
Compleanno del Pontefice: Leone XIV compie 70 anni
00:02:45 min
| 8 ore fa
Guerra in Ucraina, Trump a Nato: stop acquisti di petrolio da RussiaGuerra in Ucraina, Trump a Nato: stop acquisti di petrolio da Russia
mondo
Ucraina, Trump a Nato: stop acquisti di petrolio da Russia
00:02:16 min
| 15 ore fa
Guerra Medioriente, oltre 40 morti nella strisciaGuerra Medioriente, oltre 40 morti nella striscia
mondo
Guerra Medioriente, oltre 40 morti nella striscia
00:02:28 min
| 17 ore fa
Berlino, in migliaia alla marcia per la pace a GazaBerlino, in migliaia alla marcia per la pace a Gaza
mondo
Berlino, in migliaia alla marcia per la pace a Gaza
00:01:00 min
| 18 ore fa
Londra, in migliaia a manifestazione anti-immigrazioneLondra, in migliaia a manifestazione anti-immigrazione
mondo
Londra, in migliaia a manifestazione anti-immigrazione
00:01:00 min
| 19 ore fa
ERROR! Documentario dei media vaticani sulle radici di Papa Leone XIV negli UsaERROR! Documentario dei media vaticani sulle radici di Papa Leone XIV negli Usa
mondo
Documentario sulle radici di Papa Leone XIV negli Usa
00:00:52 min
| 19 ore fa
