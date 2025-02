I titoli di Sky Tg24 del 3 febbraio, edizione delle 19

Primo consiglio europeo dopo la nuova era dei dazi decisa da Trump. una guerra converrebbe solo alla Cina avverte Bruxelles presente ai lavori anche Giorgia Meloni. Congelato per un mese il provvedimento con il Messico. Trattative in corso tra Washington e Ottawa. Pechino annuncia contromisure importanti. Giù i titoli delle borse europee. Attentato a Mosca: esplosione in un grattacielo a pochi chilometri dal Cremlino provoca la morte di uno dei fondatori della milizia filorussa nel Donbass. Caso Almasri, una delle vittime delle torture del generale libico, denuncia il Governo per favoreggiamento. PD e Cinque Stelle bloccano l'aula e dicono senza risposte niente lavori. La violenza giovanile raccontata attraverso un viaggio nelle carceri minorili italiane, è il tema della nuova puntata di Feedback, in onda stasera alle 21 su Sky tg24. Il Papa al summit sui diritti dei bambini. "Sono le vittime principali di guerre, povertà e immigrazione" dice Francesco riferendosi al contrasto mondiale attuale. Aggiornato il paniere Istat entrano nuovi beni di consumo come lo speck, i coni gelato, le spazzole tergicristallo, vanno in soffitta i tamponi Covid. Serie A: Cagliari-Lazio chiude la 23esima giornata ultime ore prima della chiusura del calciomercato. Milan scatenato dopo Giménez. Rossoneri a un passo da Joao Felix. .