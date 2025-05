I titoli di Sky TG24 del 6 maggio 2025 - edizione h19

In Germania Merz senza maggioranza al 1°turno, eletto cancelliere al 2°. È la prima volta dal 1949. "Lavoreremo per un'Europa più forte", dice Von der Leyen. Domani al via il Conclave con la messa pro eligendo, poi i cardinali, con l'extra omnes, nella Cappella Sistina per eleggere nuovo Papa. Prima fumata prevista alle 19 Definito il piano di invasione di Gaza annunciato da Netanyahu. Nello Yemen colpito l'aeroporto di Sanaa', considerato base logistica degli attacchi Houthi contro Israele. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev, liberati 205 militari per parte. Nuovo colloquio tra Putin e l'inviato americano Witkoff, per la pace. Nel Pavese, a Vigevano, ucciso a coltellate un 42enne. Ha confessato il 25enne con precedenti penali fermato. Dietro l'omicidio l'ombra di un debito di droga. Caso Resinovich, nuovo colpo di scena, un tecnico dell'obitorio ammette agli inquirenti: potrei aver provocato io la frattura di una vertebra nell'autopsia del 2022. I referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, scontro tra maggioranza e opposizioni dopo l'invito all'astensionismo da parte di Fratelli d'Italia e di Tajani. Febbre da Champions a San Siro per la semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona. Si parte dal 3-3 dell'andata. Il match che vale la finale in diretta sui canali di Sky Sport. .