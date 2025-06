Idaho, cecchino appicca fuoco e uccide due pompieri, morto anche lui

Senza nome, senza età, senza motivo. Un uomo in Idaho ha appiccato il fuoco in un'area boschiva, una riserva naturale della contea di Kootenai Canfield Mountain, a circa 400 chilometri da Seattle, e come un esperto cerchino ha sparato sui vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo. Due pompieri sono rimasti uccisi, un terzo se l'è cavata con delicato intervento e ora sarebbe fuori pericolo. La sparatoria, ha detto Bob Norris, sceriffo della contea sarebbe durata ore prima di concludersi con l'intervento dei corpi speciali Swat e il ritrovamento del corpo dell'uomo senza vita, accanto al fucile di precisione usato per uccidere. Non è chiaro se si sia suicidato o sia stato colpito. Oltre 300 agenti statali e federali sono accorsi sul luogo della sparatoria presenti anche due elicotteri, con a bordo tiratori scelti per proteggere chi, nel frattempo, stava tentando di arginare l'avanzata delle fiamme. Il governatore dell'Idaho chiede di pregare per le vittime, mentre si riapre la riflessione sul diritto costituzionale in America, di possesso delle armi che solo nel 2023, ha causato la morte di oltre 17 mila persone. .