Idf, bombarda un'altra torre. Lega araba vota stop avanzata

Volantini e messaggi social dall'alba, l'IDF ha invitato i palestinesi di Gaza City ad uscire dai quartieri e dalle aree obiettivo militare. L'intensificarsi dell'operazione ha causato decine di morti anche tra quanti erano in fila per l'acqua. Il monito diffuso prima di colpire un altro grattacielo nel quartiere di Sheikh Radwan, un edificio ritenuto un enclave di Hamas, come la Mushta tower distrutta perché considerato un centro logistico dell'organizzazione islamista. Hamas nega e definisce le strutture centri di accoglienza per i profughi interni, ma per l'intelligence israeliana sarebbero invece centri di raccolta dati e postazioni di osservazione delle forze israeliane che avanzano nella missione di totale controllo della città. L'IDF dall'alba invita a evacuare verso la costa est, nell'area di al-Malwasi, dove sono stati allestiti centri di accoglienza con ospedali, acqua potabile e cibo, ma in molti si rifiutano, non escono dalla città. L'ONU stima ancora oltre un milione di persone nella cosiddetta zona rossa e le organizzazioni umanitarie avvertono, un assedio di massa sarebbe ancora più pericoloso per la popolazione. L'avanzata militare prosegue nonostante gli appelli internazionali, occidentali e arabi. Dal Cairo, l'ultima risoluzione della Lega Araba su impulso dell'Egitto, avverte, non ci sarà mai una coesistenza pacifica in Medio Oriente senza uno Stato palestinese e la fine delle pratiche ostili di Israele. Il Ministro della difesa israeliano Katz dai social, dopo la distruzione del secondo grattacielo, scrive, avanti così confermando l'avanzata ad oltranza dell'esercito israeliano su Gaza City finché Hamas non accetterà di porre fine alla guerra, il rilascio degli ostaggi e il disarmo. Ancora proteste dei familiari dei rapiti dopo la diffusione di un video da parte di Hamas e di alcuni ostaggi ancora prigionieri a Gaza City. Si chiede la fine dell'assedio e il ritorno dei militari israeliani a casa. .