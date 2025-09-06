Idf, bombarda un'altra torre. Lega araba vota stop avanzata

36 minuti fa

Volantini e messaggi social dall'alba, l'IDF ha invitato i palestinesi di Gaza City ad uscire dai quartieri e dalle aree obiettivo militare. L'intensificarsi dell'operazione ha causato decine di morti anche tra quanti erano in fila per l'acqua. Il monito diffuso prima di colpire un altro grattacielo nel quartiere di Sheikh Radwan, un edificio ritenuto un enclave di Hamas, come la Mushta tower distrutta perché considerato un centro logistico dell'organizzazione islamista. Hamas nega e definisce le strutture centri di accoglienza per i profughi interni, ma per l'intelligence israeliana sarebbero invece centri di raccolta dati e postazioni di osservazione delle forze israeliane che avanzano nella missione di totale controllo della città. L'IDF dall'alba invita a evacuare verso la costa est, nell'area di al-Malwasi, dove sono stati allestiti centri di accoglienza con ospedali, acqua potabile e cibo, ma in molti si rifiutano, non escono dalla città. L'ONU stima ancora oltre un milione di persone nella cosiddetta zona rossa e le organizzazioni umanitarie avvertono, un assedio di massa sarebbe ancora più pericoloso per la popolazione. L'avanzata militare prosegue nonostante gli appelli internazionali, occidentali e arabi. Dal Cairo, l'ultima risoluzione della Lega Araba su impulso dell'Egitto, avverte, non ci sarà mai una coesistenza pacifica in Medio Oriente senza uno Stato palestinese e la fine delle pratiche ostili di Israele. Il Ministro della difesa israeliano Katz dai social, dopo la distruzione del secondo grattacielo, scrive, avanti così confermando l'avanzata ad oltranza dell'esercito israeliano su Gaza City finché Hamas non accetterà di porre fine alla guerra, il rilascio degli ostaggi e il disarmo. Ancora proteste dei familiari dei rapiti dopo la diffusione di un video da parte di Hamas e di alcuni ostaggi ancora prigionieri a Gaza City. Si chiede la fine dell'assedio e il ritorno dei militari israeliani a casa. .

Guerra in Ucraina, Zelensky a Putin: venga lui a Kiev per colloqui
mondo
Guerra Ucraina, Zelensky a Putin: venga a Kiev per colloqui
00:01:55 min
36 minuti fa
mondo
Londra, arresti a protesta pro-Palestina in centro città
00:01:00 min
1 ora fa
mondo
Tragedia a Lisbona, chiuse le tre funicolari della capitale
00:02:05 min
36 minuti fa
mondo
Putin rilancia spazio ed energia, visita impianto aerospazio
00:01:00 min
2 ore fa
Serbia, nuovi scontri a Novi Sad tra manifestanti e polizia
mondo
Serbia, nuovi scontri a Novi Sad tra manifestanti e polizia
00:01:00 min
2 ore fa
Ucraina, Zelensky visita fabbrica USA colpita da raid russo
mondo
Ucraina, Zelensky visita fabbrica USA colpita da raid russo
00:01:00 min
3 ore fa
Alluvioni in Punjab, 40 morti e 2.000 villaggi sommersi
mondo
Alluvioni in Punjab, 40 morti e 2.000 villaggi sommersi
00:01:00 min
3 ore fa
mondo
Udienza giubilare, Papa: non farsi distrarre da ricchezze
00:01:44 min
4 ore fa
mondo
Ucraina, Putin: legittimo colpire truppe occidentali
00:02:01 min
5 ore fa
Perù, almeno 13 veicoli coinvolti in un incidente a catena
mondo
Perù, almeno 13 veicoli coinvolti in un incidente a catena
00:01:00 min
5 ore fa
Idf intima di lasciare Gaza City, e dirigersi nei capi umanitari di Mawasi
mondo
Idf ordina di evacuare Gaza City e andare in capi umanitari
00:01:51 min
5 ore fa
Giappone, il tifone Peipah distrugge almeno 220 edifici
mondo
Giappone, il tifone Peipah distrugge almeno 220 edifici
00:01:00 min
6 ore fa
