Idf colpisce ospedale: 20 vittime tra cui 5 giornalisti

00:02:15 min
|
1 ora fa

20 vittime nell'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser di Khan Yunis, tra loro otto membri della Protezione civile, quattro dottori e cinque giornalisti. Mohammed Salameh, fotografo di Al Jazeera, Sabutha, cameraman della NBC, Mariam Abu Dhaqqa, freelance per Associated Press, Ahmad Abu Aziz, morto poche ore dopo per le ferite e Osama al Masri, cameraman di Reuters, è stato lui la prima vittima, raggiunto da un colpo di artiglieria. I soccorritori della Protezione civile e altri giornalisti salgono sul tetto per recuperare il corpo. È in quel momento che arriva il secondo colpo. Soccorritori e cronisti uccisi in diretta televisiva. Israele ha annunciato un'inchiesta preliminare, precisando di non prendere di mira civili o giornalisti. L'obiettivo era una videocamera nascosta, sospettata di fornire informazioni a Hamas. Fonti militari mettono in dubbio questa versione, non è chiaro perché si sia deciso di colpire proprio quella telecamera tra le decine della struttura, né chi abbia autorizzato un attacco contro un ospedale, che per l'esercito stesso è considerato un obiettivo sensibile. L'attacco ha scatenato condanne internazionali. La Gran Bretagna si è detta inorridita, condanna anche dalla Spagna che parla di violazioni gravissime del diritto umanitario. L'uccisione dei giornalisti a Gaza dovrebbe sconvolgere il mondo, non spingendola a un silenzio attonito, ma ad agire chiedendo responsabilità e giustizia, dicono le Nazioni Unite. Dalla Casa Bianca il presidente Donald Trump ha ammesso di non essere felice per quanto accaduto. Il primo ministro israeliano Netanyahu si è detto rammaricato per l'incidente, aggiungendo che Israele apprezza il lavoro dei giornalisti e del personale medico. Ma con i cinque reporter uccisi oggi, il numero totale dei giornalisti morti a Gaza dall'inizio della guerra, sale a 244 secondo fonti locali. Amnesty International ha dichiarato che mai in un conflitto Sati G24, Gerusalemme. .

Siccità Iran, Pezekshian: senza acqua entro settembreSiccità Iran, Pezekshian: senza acqua entro settembre
mondo
Siccità Iran, Pezekshian: senza acqua entro settembre
00:01:48 min
| 1 ora fa
Territori palestinesi e israele: la cronostoria dal 1922Territori palestinesi e israele: la cronostoria dal 1922
mondo
Territori palestinesi e israele: la cronostoria dal 1922
00:02:49 min
| 3 ore fa
Incendi in Spagna, 4.700 ettari colpiti in Galicia
mondo
Incendi in Spagna, 4.700 ettari colpiti in Galizia
00:01:00 min
| 2 ore fa
Timeline, le difficoltà dell'incontro tra Zelensky e Putin e il progetto "Domus Europa"Timeline, le difficoltà dell'incontro tra Zelensky e Putin e il progetto "Domus Europa"
mondo
Timeline, le difficoltà dell'incontro tra Zelensky e Putin e il progetto "Domus Europa"
00:30:02 min
| 4 ore fa
Timeline, l'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser a Khan YunisTimeline, l'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser a Khan Yunis
mondo
Timeline, l'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser a Khan Yunis
00:21:14 min
| 5 ore fa
Colombia, scoperta comunità preistorica di 6000 anni fa
mondo
Colombia, scoperta comunità preistorica di 6000 anni fa
00:01:00 min
| 4 ore fa
Il Donbas al centro delle trattative sulla pace in UcrainaIl Donbas al centro delle trattative sulla pace in Ucraina
mondo
Il Donbas al centro delle trattative sulla pace in Ucraina
00:02:28 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT2508007ERROR! FLUT2508007
mondo
Yemen, attacco israeliano su Sana'a: ci sono morti e feriti
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! FL COLOMBIAERROR! FL COLOMBIA
mondo
Gaza, drone israeliano attacca Khan Younis: morti 5 reporter
00:01:00 min
| 5 ore fa
Gaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan YounisGaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan Younis
mondo
Gaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan Younis
00:00:40 min
| 7 ore fa
Gaza, carri armati e soldati israeliani al confineGaza, carri armati e soldati israeliani al confine
mondo
Gaza, carri armati e soldati israeliani al confine
00:00:40 min
| 9 ore fa
Kalashnikov scoperto dai carabinieri a Marina di Gioiosa
mondo
Kalashnikov scoperto dai carabinieri a Marina di Gioiosa
00:01:00 min
| 9 ore fa
