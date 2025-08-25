Idf colpisce ospedale: 20 vittime tra cui 5 giornalisti

20 vittime nell'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser di Khan Yunis, tra loro otto membri della Protezione civile, quattro dottori e cinque giornalisti. Mohammed Salameh, fotografo di Al Jazeera, Sabutha, cameraman della NBC, Mariam Abu Dhaqqa, freelance per Associated Press, Ahmad Abu Aziz, morto poche ore dopo per le ferite e Osama al Masri, cameraman di Reuters, è stato lui la prima vittima, raggiunto da un colpo di artiglieria. I soccorritori della Protezione civile e altri giornalisti salgono sul tetto per recuperare il corpo. È in quel momento che arriva il secondo colpo. Soccorritori e cronisti uccisi in diretta televisiva. Israele ha annunciato un'inchiesta preliminare, precisando di non prendere di mira civili o giornalisti. L'obiettivo era una videocamera nascosta, sospettata di fornire informazioni a Hamas. Fonti militari mettono in dubbio questa versione, non è chiaro perché si sia deciso di colpire proprio quella telecamera tra le decine della struttura, né chi abbia autorizzato un attacco contro un ospedale, che per l'esercito stesso è considerato un obiettivo sensibile. L'attacco ha scatenato condanne internazionali. La Gran Bretagna si è detta inorridita, condanna anche dalla Spagna che parla di violazioni gravissime del diritto umanitario. L'uccisione dei giornalisti a Gaza dovrebbe sconvolgere il mondo, non spingendola a un silenzio attonito, ma ad agire chiedendo responsabilità e giustizia, dicono le Nazioni Unite. Dalla Casa Bianca il presidente Donald Trump ha ammesso di non essere felice per quanto accaduto. Il primo ministro israeliano Netanyahu si è detto rammaricato per l'incidente, aggiungendo che Israele apprezza il lavoro dei giornalisti e del personale medico. Ma con i cinque reporter uccisi oggi, il numero totale dei giornalisti morti a Gaza dall'inizio della guerra, sale a 244 secondo fonti locali. Amnesty International ha dichiarato che mai in un conflitto Sati G24, Gerusalemme. .