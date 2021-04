Igor il Russo, condannato all'ergastolo in Spagna.VIDEO

Massima pena per Norbert Feher, serbo, classe 1981, disertore dell'esercito russo, un'incredibile capacità trasformista e un passato di crimini, violenze e fughe. In Italia Feher arriva nel 2006, sfuggendo alla cattura in Serbia, per rapina e violenza sessuale. Arrestato nel 2007 dalle autorità italiane per crimini tra Rovigo e Ferrara, evita l'estradizione grazie ad un'identità falsa, quella di Igor Vaclavic. Negli anni scarcerazioni e nuovi arresti, fino ai fatti di Budrio nel 2017, quando Igor, riuscendo a fuggire ad una massiccia caccia all'uomo di casolare in casolare, di campo in campo, nelle campagne tra Bologna e Ferrara durata giorni, tiene la provincia con il fiato sospeso e l'Italia intera incollata ai notiziari. Il primo aprile, durante una rapina di un bar, nella frazione di Riccardina di Budrio, Igor uccide il proprietario Davide Fabbri. 8 giorni dopo, nascondendosi nella fuga, uccide ancora, questa volta una guardia ecologica, Valerio Verri, che stava per scoprirlo. Una scia di sangue dietro di se e pure la capacità di non farsi mai trovare per mesi. Vaclavic, Igor il russo, sparisce nel nulla. É il 15 dicembre del 2017 quando si torna a parlare di lui in Spagna. Igor il russo non si chiama Igor Vaclavic ma Norbert Feher e ha continuato ad uccidere anche nei mesi in cui di lui si era persa ogni traccia. Due uomini della Guardia Civil, Victor Romero Perez e Víctor Jesús Caballero Espinosa e poi il proprietario di un ranch, José Luis Iranzo, le sue nuove vittime nella latitanza spagnola. Per due di loro è stato condannato a 25 anni, per la terza al massimo della pena: la prison permanente revisable, una sorta di ergastolo rivedibile. Non prima però che Norbert Feher abbia scontato almeno 30 anni di carcere.