Il conclave per eleggere il nuovo Papa inizierà il 7 maggio

7 maggio, un'altra data che rimarrà nella storia, inizierà il conclave che porterà all'elezione del nuovo pontefice successore di Papa Francesco. La conferma dalla sala stampa della Santa Sede che spiega come si sia parlato delle sfide che il futuro Papa si troverà ad affrontare durante la quinta congregazione, in primis il tema dell'evangelizzazione e degli abusi sessuali. Una riflessione sulle caratteristiche non su nomi e nazionalità per ora, ma si è affrontato anche il caso spinoso del cardinal Becciu, di cui i circa 180 avrebbero discusso nella congregazione generale. Qui poco si dice. Non si è raggiunta una delibera. Sono le parole del direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in merito alla possibilità che il porporato al quale Papa Francesco ha tolto i diritti legati al cardinalato, possa o meno entrare nella Cappella Sistina per votare. Sistina, che già da oggi è chiusa al pubblico per i preparativi preconclave. Da oggi insomma tutto entra nel vivo, dopo l'omaggio al pontefice ora le discussioni si fanno più serrate, gli accordi più incisivi, la conta dei voti più precisa. Qualcuno dei cardinali dice conoscersi. E così, mentre in Vaticano si discute e si preparano le nuove alleanze, in Santa Maria Maggiore si continua a salutare Francesco, il Papa della gente. Condizioni diverse che forse è anche un bene che siano in due basiliche diverse. Laura Ceccherini che è di 24. .