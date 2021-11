Il democratico Eric Adams è il nuovo sindaco di New York

Sicurezza, ripresa, economica e poi obbligatorietà sui vaccini e crisi abitativa per la classe medio-bassa colpita dalla pandemia. Sono alcuni dei temi su cui il nuovo primo cittadino di New York, dovrà subito concentrarsi. Ed Eric Adams, il candidato Democratico in procinto di giurare come nuovo Primo Cittadino della Grande Mela, sarà il secondo sindaco afro-americano della storia di New York. Per lui un compito difficile sin da subito, quello di portare la città fuori dalla crisi economica causata dalla pandemia e far dimenticare anche l'operato del Sindaco uscente Bill de Blasio, non apprezzato da circa il 60% dei cittadini di New York. La tornata elettorale appena passata, consegna ai newyorkesi, un sindaco che da più parti viene definito sceriffo, per il suo trascorso ventennale da poliziotto. Ma Adams, per riportare sicurezza e tranquillità in una città, che nel 2020 ha visto l'anno più sanguinoso di sempre, è pronto anche al dialogo così come ha già dimostrato prima delle elezioni, quando si è seduto al tavolo con i capi di alcune gang della Grande Mela. Un episodio che ha creato un po' di imbarazzo e che è stato ampiamente contestato dall'ex sfidante Curtis Sliwa. Quest'ultimo esce ampiamente sconfitto e dopo questa campagna elettorale, sarà ricordato probabilmente per il suo amore per i gatti, ne possiede 17. E proprio con uno di questi, ieri si è presentato al seggio per votare, prima però di essere bloccato dai responsabili del seggio, che gli hanno impedito di entrare con il felino. Per Adams, figlio di operai e quarto di sei fratelli, la riforma delle Forze dell'Ordine, resta uno dei punti principali. Il neo-Sindaco della Grande Mela, dovrà anche trovare una soluzione al numero crescente di senzatetto, causato anche dalla crisi economica, con nuove soluzioni abitative a prezzi calmierati. Ma una delle prime grane, sarà quella dell'obbligatorietà dei vaccini per i bambini in età scolare e per i dipendenti dell'Amministrazione, che da questo mese, se non vaccinati, rimarranno a casa senza paga.