Il futuro di Gaza secondo Trump, in video realizzato con AI

"Trump Gaza Number One". Il futuro della Striscia immaginato dal presidente americano è condensato in un video generato dall'intelligenza artificiale. 31 secondi in tutto e postato sui social dagli account ufficiali del presidente degli Stati Uniti. Dalla completa distruzione attuale, accennata all'inizio ma subito dimenticata, si passa a quello che potrebbe accadere se la Striscia finisse in mano americana. Soldi che piovono dal cielo, Musk che mangia hummus sulla spiaggia, il presidente che balla con una ragazza poco vestita e si prende un drink a bordo piscina con il premier israeliano Netanyahu. Statue dorate di Trump nelle piazze e nei negozi e uno script semplicissimo: "Niente più tunnel, niente più paura. Trump Gaza è finalmente arrivata". Il video fa un chiaro riferimento al piano proposto dal presidente americano qualche settimana fa per far diventare Gaza un centro turistico sul modello di Dubai, una riviera del Medio Oriente piena di soldi, ma svuotata dei 2 milioni di abitanti palestinesi che sarebbero ricollocati nei Paesi arabi vicini. A prescindere dall'attuabilità del piano di Trump, criticato in particolare da Egitto e Giordania, che secondo il presidente dovrebbero accogliere i profughi palestinesi, il video stupisce non solo per il lusso ostentato a fronte della povertà più estrema della popolazione di Gaza dopo oltre un anno di guerra. Non c'è infatti un accenno agli oltre 40mila morti denunciati dai palestinesi. Colpisce poi che Trump non abbia problemi a postarlo sui suoi canali ufficiali e fanno impressione le donne con la barba in costume sulla spiaggia, in aperto contrasto con le abitudini della popolazione locale. Manca solo un banchetto a base di maiale e il florilegio delle mancanze di rispetto sarebbe completo. Ma evidentemente per Trump i soldi risolvono tutti i problemi. .