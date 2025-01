Il governo israeliano ha approvato un accordo con Hamas per un cessate il fuoco e la liberazione di ostaggi nella Striscia di Gaza. Dopo oltre sei ore di riunione, l’accordo, in vigore da domenica 19 gennaio, prevede un cessate il fuoco in tre fasi, iniziando con sei settimane in cui gli ostaggi di Hamas saranno scambiati con prigionieri detenuti da Israele. La guerra di 15 mesi ha devastato Gaza, causando oltre 46.000 morti e sfollando gran parte dei 2,3 milioni di abitanti.