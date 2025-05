Il 23 maggio il Napoli ha battuto per 2-0 il Cagliari, diventando così campione d’Italia per la 4° volta. Decisivi i gol di McTominay e Lukaku, che hanno portato i partenopei a 82 punti. Festa in tutta la città, con cortei, cori e fuochi d’artificio per il secondo scudetto in tre anni. Il sindaco Manfredi ha dichiarato che la squadra sfilerà per le vie della città il 26 maggio.