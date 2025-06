La guerra non risolve i problemi, anzi li amplifica e produce ferite profonde nella storia dei popoli, che impiegano generazioni per rimarginarsi. Nessuna vittoria armata potrà compensare il dolore delle madri, la paura dei bambini, il futuro rubato. Che la diplomazia faccia tacere le armi. Che le nazioni traccino il loro futuro con opere di pace, non con la violenza e conflitti sanguinosi. .