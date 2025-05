Conclave 2025, Il retroscena sui doppi auguri a Parolin

"Un cardinale che in questi giorni ha lavorato molto come Cardinale Decano, nonostante i suoi 91 anni, ma testa lucidissima e anche ce ne siamo accorti con l'omelia della messa pro eligendo pontifice". "E poi però ieri abbiamo immaginato e ci siamo un po' chiesti se non fosse stato una gaffe o probabilmente qualcosa di davvero desiderato quell'auguri doppi che ha fatto a Parolin. Stamattina ha fatto un po' di sondaggi in Vaticano tra prelati". "Cosa ti dicono?" "Mi dicono che lui è molto sordo, cioè che non ci sente per niente e quindi essendo molto sordo, probabilmente ha detto pensando di dire di bisbigliare qualcosa l'ha detto piuttosto ad alta voce perché le persone che sentono poco alzano piuttosto la voce". "Anch'io penso che non fosse un endorsement". "No no proprio quello che era un endorsement, voleva fargli gli auguri per il papato". stamattina me l'hanno definita una gaffe, cioè quindi qualcosa lo sa lui". "Conoscendolo penso che questa lettura sia abbastanza pesante nei suoi confronti, cioè lui ha vissuto tutta la sua vita sacerdotale, poi da cardinale, da vescovo all'interno del Vaticano, non può non sapere che certe cose, se si fanno, si fanno in privato". "Però se non senti bene, se non hai proprio un udito perfetto e magari pensi di bisbigliare qualcosa, invece lo dici piuttosto a voce alta, ma comunque lo sa lui e magari se ci capiterà glielo chiederemo". "Infatti. Io penso che gli abbia voluto fare gli auguri per il suo ruolo di presidente del conclave, che non è un ruolo da scherzo".