Il ricordo dei sopravvissuti alle stragi dell'11 settembre 2001

Ci sono storie che parlano di dolore, ma anche di speranza, come quella di Desiré Bouchard, sopravvissuta agli attacchi dell'11 settembre 2001. . . . L'11 settembre è stata un'esperienza globale condivisa, non solo una tragedia americana. Oltre 90 Paesi hanno perso i loro cittadini negli attacchi. Solo negli Stati Uniti, ricorda la Presidentessa del memoriale, ci sono 100 milioni di americani troppo giovani per ricordare l'11 settembre. I sopravvissuti raccontano le loro storie nel memoriale che solo nel 2024 ha accolto circa 11,6 milioni di visitatori. Questo è un luogo sacro, qui il giorno degli attentati, morirono circa 3000 persone e molte altre persero la vita in seguito per l'inalazione della polvere provocata dal crollo delle Torri. . . .