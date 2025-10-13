Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
News
Temi
Politica
Cronaca
Economia
Mondo
Spettacolo
Tecnologia
Motori
Ambiente
Meteo
Questo è SKY
Topic
Diretta SkyTG24
Menu
Login
News
Mondo
Il ritorno degli ostaggi a casa: Alon Ohel liberato
00:00:45 min
|
8 ore fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
mondo
I punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase due
00:02:04 min
| 1 ora fa
pubblicità
mondo
Trump in Israele: al via una nuova era per il Medio Oriente
00:02:19 min
| 1 ora fa
mondo
Riapre Rafah, aumentano i camion che entrano a Gaza
00:02:13 min
| 1 ora fa
mondo
Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistere a nuova alba"
00:00:44 min
| 2 ore fa
mondo
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader
00:00:22 min
| 2 ore fa
mondo
Israele rilascia un totale di 1968 prigionieri palestinesi
00:01:52 min
| 2 ore fa
mondo
Medioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordo
00:00:57 min
| 2 ore fa
mondo
Summit Sharm, tutti i leader presenti
00:00:40 min
| 3 ore fa
mondo
Sharm el Sheikh, stretta di mano Trump e Blair
00:00:31 min
| 3 ore fa
mondo
La commozione dell'ostaggio Evyatar David
00:00:35 min
| 4 ore fa
mondo
L'ostaggio Matan Zangauker incontra madre dopo il rilascio
00:00:33 min
| 4 ore fa
mondo
Ramallah, arrivano bus con prigionieri palestinesi liberati
00:01:00 min
| 4 ore fa
mondo
I punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase due
00:02:04 min
| 1 ora fa
mondo
Trump in Israele: al via una nuova era per il Medio Oriente
00:02:19 min
| 1 ora fa
mondo
Riapre Rafah, aumentano i camion che entrano a Gaza
00:02:13 min
| 1 ora fa
mondo
Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistere a nuova alba"
00:00:44 min
| 2 ore fa
mondo
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader
00:00:22 min
| 2 ore fa
mondo
Israele rilascia un totale di 1968 prigionieri palestinesi
00:01:52 min
| 2 ore fa
mondo
Medioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordo
00:00:57 min
| 2 ore fa
mondo
Summit Sharm, tutti i leader presenti
00:00:40 min
| 3 ore fa
mondo
Sharm el Sheikh, stretta di mano Trump e Blair
00:00:31 min
| 3 ore fa
mondo
La commozione dell'ostaggio Evyatar David
00:00:35 min
| 4 ore fa
mondo
L'ostaggio Matan Zangauker incontra madre dopo il rilascio
00:00:33 min
| 4 ore fa
mondo
Ramallah, arrivano bus con prigionieri palestinesi liberati
00:01:00 min
| 4 ore fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Tregua a Gaza
45 video
|
Mondo
Incidente funicolare Lisbona
6 video
|
Mondo
Vertice Trump-Putin
18 video
|
Mondo
pubblicità