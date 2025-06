Poli Sole, prime immagini da sonda spaziale Solar Orbiter

La sonda spaziale Solar Orbiter ha ottenuto le prime immagini in assoluto dei poli del Sole, offrendo nuove prospettive per studiarne il campo magnetico, il ciclo di attività di 11 anni e il vento solare. Le immagini del polo sud, scattate a marzo da circa 65 milioni di km di distanza, sono state pubblicate il 12 giugno dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Le immagini del polo nord sono ancora in fase di trasmissione. Lanciata nel 2020 in collaborazione con la NASA, Solar Orbiter ha sfruttato un passaggio ravvicinato con Venere per uscire dal piano orbitale terrestre e osservare il Sole da angolazioni inedite .