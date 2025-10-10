In Africa uno psichiatra per un milione di abitanti

È il più giovane Stato al mondo, con un triste primato nella classifica dei Paesi africani: il più alto tasso di suicidi. Nel Sud Sudan le malattie della mente sono una vera e propria emergenza. Dopo 22 anni di guerra e nuovi conflitti interni, oltre la metà della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Un'emergenza nelle emergenze, riconosciuta dai giovani italiani. Se la malnutrizione e le emergenze sanitarie legate alle epidemie restano al primo posto per gli adulti, la salute mentale, spesso dimenticata, trova spazio nelle preoccupazioni dei più giovani, quelli della generazione Z. Il dato emerge dall'indagine commissionata da Amref Health Africa per la Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'indagine, a poche settimane dall'allarme lanciato dall'OMS secondo cui 1 miliardo di persone nel mondo soffre di disturbi mentali. Ansia e depressione i più diffusi. I costi sono enormi, oltre un trilione di dollari l'anno stima l'OMS. I Paesi più poveri evidenziano disparità nella cura. Un dato su tutti: in Africa c'è uno psichiatra su un milione di abitanti. .