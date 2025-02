In Egitto, il progetto di Jetcar Kromh, nato nel 2019 con un budget di 50.000 dollari, è diventato un successo globale. Fondata dall’imprenditore Karim Amin, l’azienda produce veicoli che si muovono sull’acqua, esportandoli negli USA, nel Golfo, in India e in Europa. Con oltre 950 unità vendute, il valore dell’azienda ha raggiunto i 5 milioni di dollari. Ogni veicolo, realizzato su misura, costa tra 20.000 e 40.000 dollari e viene prodotto in circa 20 giorni.