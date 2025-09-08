In Francia è crisi, cade il governo Bayrou

L'ora della verità, come lo stesso François Bayrou l'ha definita, è arrivata ed è passata e con essa anche il primo ministro, il quarto del secondo mandato del presidente francese Emmanuel Macron. I deputati dell'assemblea nazionale e la Camera bassa del Parlamento francese gli hanno voltato le spalle in massa. Inutili gli appelli alla responsabilità a fronteggiare compatti un debito monstre e un deficit che è il più alto d'Europa, con tagli per 44 miliardi di euro nella sfera pubblica. In uno dei passaggi più drammatici del suo discorso, Bayrou ha detto: essere sottomessi al debito è come essere sottomessi a un esercito. E ai deputati ha chiesto: come può la Francia, difendere i propri valori, che sono anche i valori fondanti dell'Europa, se perde la propria libertà, se perde la propria sovranità? Il 60% del debito francese, ha spiegato ancora il premier, è infatti in mano. straniere. Ma a sostegno di Bayrou si sono espressi solo i gruppi più vicini a lui e a Macron. I socialisti si sono candidati a governare con la sinistra e gli ecologisti, ha spiegato il capogruppo. Anche i repubblicani guardano ormai al futuro e dicono no a qualsiasi esecutivo che possa coinvolgere la sinistra populista di Jean-Luc Melenchon. Marine Le Pen chiede esplicitamente nuove elezioni legislative, l'ultradestra Rassemblement National è avanti nei sondaggi e se la prende col Presidente. L'instabilità rimane l'elemento distintivo di questo periodo della vita politica francese e in tale clima, mentre l'inquilino dell'Eliseo si accinge ad accogliere le dimensioni del premier e a compiere le prossime mosse, cresce la tensione sociale. Il movimento blocchiamo tutto è pronto a paralizzare il paese mercoledì. La settimana prossima toccherà ai sindacati. .