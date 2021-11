In Germania aumenta il numero di contagi da Covid-19

Nell' arco di un anno le cose sono cambiate. La Germania è di nuovo in emergenza, i contagi salgono e alcune cliniche già operano in regime di emergenza, le autorità sono preoccupate e il ministro della Salute, Jens Spahn, ipotizza nuove misure. Ma non è solo il basso tasso di vaccinazione, inferiore al 70%, anche le scelte politiche hanno influito. In Germania infatti il Green Pass non è richiesto sul luogo di lavoro e non esiste un obbligo vaccinale per il personale sanitario. Se il possibile lock-down interesserà solo i vaccinati, come in Austria, o tutta la popolazione non è chiaro, ma il Robert Koch Institut prevede un raddoppio dei contagi entro due settimane se nuove misure non entreranno in vigore a breve.